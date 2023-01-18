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لم يبلغ النادي.. سبب غياب ديباي عن المران الاخير لبرشلونة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444784-638096558301921941.jpg

2023-01-18 | 17:22

لم يبلغ النادي.. سبب غياب ديباي عن المران الاخير لبرشلونة

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء، عن سبب غياب الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ، عن المران الأخير، قبل مواجهة أتلتيكو سبتة غدًا الخميس، بدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن "ديباي غاب عن المران بدون أي سبب واضح ولم يبلغ النادي".

وأضافت: "غياب ديباي أثار دهشة الجهاز الفني، وتشافي كان غاضبا جدًا على الرغم من أنه حاول إخفاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، ومن المتوقع توقيع غرامة مالية عليه لعدم حضوره".


وأشارت الصحيفة، إلى أن "ديباي بهذه الخطوة يريد الضغط على إدارة برشلونة للانتقال إلى أتلتيكو مدريد".

وتابعت "آس": "اختار ديباي الطريق الأسوأ حيث دخل في مواجهة مباشرة مع النادي، وبرشلونة واضح أنه لن يوافق على رحيله إلا بتعويض مادي مقابل (5 إلى 7 ملايين يورو) أو المقايضة مع البلجيكي يانيك كاراسكو لاعب الروخيبلانكوس".

وأتمت الصحيفة: "الخطوة التي اتخذها ديباي هي الأكثر خطورة على الإطلاق، وأظهر افتقاره إلى الاحتراف، وعدم الالتزام تجاه ناديه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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