- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الاتحاد الدولي يوافق على تمثيل كيفن يعقوب للمنتخب الوطني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444778-638096528609802024.jpg
2023-01-18 | 16:33
المصدر:
2,040 مشاهدة
اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، على موافقة الاتحاد الدولي للعبة على تمثيل اللاعب كيفن يعقوب للمنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا