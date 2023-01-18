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الاتحاد الدولي يوافق على تمثيل كيفن يعقوب للمنتخب الوطني

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444778-638096528609802024.jpg

2023-01-18 | 16:33

الاتحاد الدولي يوافق على تمثيل كيفن يعقوب للمنتخب الوطني

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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الأربعاء، على موافقة الاتحاد الدولي للعبة على تمثيل اللاعب كيفن يعقوب للمنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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