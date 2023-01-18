شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة الشيوخ: زيادة سعر توريد القمح يؤكد اهتمام الدولة بالفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إعلان مجلس الوزراء زيادة سعر توريد القمح إلى 1250 لإردب بدلا من ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الزيادة الجديدة تعد ثانى زيادة في الموسم الجديد للقمح، وهو ما يؤكد إهتمام الدولة والقيادة السياسية بالفلاح المصرى.

وقال الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن ذلك القرار يأتي تنفيذا لرؤية وتكليفات الرئيس السيسى، الذى يولى اهتماما بالغا بالفلاح، حتى يتمكن من القيام بدوره الوطنى في الزراعة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بشكل أساسى، مشيرا إلى أن الفلاح هو العمود الفقرى للزراعة في مصر.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الاهتمام بالقطاع الزراعى أصبح أمرا واضحا ومن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسى، مشيرا إلى ما تم تنفيذه من مشروعات توسع زراعى لزيادة حجم الرقعة الزراعية وكذلك مشروعات قطاع الرى وتأهيل الترع للحفاظ على المياة وضمان وصولها للأراضى الزراعية.

وتابع الجبلى، أن زيادة سعر توريد القمح، يحقق أهداف استراتيجية للدولة، منها التوسع في زراعة ذلك المحصول الاستراتيجي، وتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وتأمين غذاء المصريين، وتوفير العملة الصعبة.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، المزارعين لاستغلال ذلك القرار، في التوسع في زراعة القمح، مشيرا إلى أنه يضمن هامش ربح لهم، مقارنة بمحاصيل أخرى.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.