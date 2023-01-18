شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": قرار زيادة سعر توريد القمح يشجع المزارعين على التوسع فى زراعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بإعلان رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرار زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف جنيه إلى 1250 جنيها، والذى يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذى سبق ووجه بزيادة حافز توريد القمح، حيث كان سعر التوريد في العام الماضي 880 جنيه ثم ارتفع قبل الموسم الجديد إلي ألف جنيه ثم وفقا للقرار الجديد أصبح 1250 جنيها.

وقال الحصرى، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الأربعاء، أن زيادة حافز توريد القمح من شأنه تشجيع المزارعين عن زراعة القمح في الموسم الجديد، والحرص على توريده، للاستفادة من ذلك الحافز، الذى يعد مناسبا للفلاح، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تلك الخطوة هامة وتتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل حجم استيرادها، وبالتالي تخفيف حجم الطلب على العملة الصعبة، وفى نفس الوقت تعظيم حجم الإنتاج المحلى وتحقيق الامن الغذائي.

وتابع النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن لجنة الزراعة تضع دائما أمامها قضايا الفلاح المصرى وأولويات الدولة في زيادة حجم انتاجها الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، خلال اجتماعاتها المستمرة، وذلك في إطار دورها الرقابى والتشريعى التي تقوم به تحت القبة فى إطار التعاون والتنسيق مع الحكومة لدعم خطوات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.

وأكد الحصرى، أنه سبق وتوقع منذ شهر تقريبا أن تكون تلك الزيادة الجديدة، ١٢٥٠ جنيه وذلك بعدما وجه الرئيس السيسي بتشجيع المزارعين علي زراعة القمح.

وأعلن مجلس الوزراء اليوم، أن بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.