شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أبو ظبى جاءت فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أبو ظبي التشاورية جاءت فى موعدها، خاصة في ظل التهديدات الراهنة التى تتعرض لها منطقة الخليج من الوضع الايراني، وأيضا الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها دول المنطقة.

وأوضح السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، أن قمة أبو ظبي مهمة وتستدعي التشاور مع الأشقاء، خاصة فيما بتعلق بالوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في المنطقة، وتدخل بإسناد مباشر من القادة والزعماء في المنطقة العربية.

وتابع: "نحن أمام مشهد إقليمي ودولي يستدعي الجلوس معا لبحث كيفية مواجهة الوضع الدولي والاستقطاب الحاد والتشاور بشأن التنسيق الاقتصادي ودعم قدرات دول المنطقة أمام حالة ضغط الاقتصاد السلبي، وما يحدث لقاء هام وضروري لأننا نشاهد حالة كبيرة من المخاطر والتحديات الجسيمة تستدعي ديما الالتفاف والتضامن والبحث المشترك عن كيفية مواجهة حالة الاضطراب الدولي".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صورة تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قادة الأردن ودول مجلس التعاون الخليجى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسى فى قمة أبو ظبي تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون، بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث تهدف قمة أبو ظبي إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.