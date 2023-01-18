شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس حزب الوفد: رفع سعر توريد القمح خطوة صائبة لدعم قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيهًا، صائب للغاية، ويأتى في المقام الأول لدعم قطاع الزراعة في مصر والفلاح المصرى أولًا وأخيرًا.

وأضاف محسب، في بيان صحفي له أن الرئيس السيسي، يقدر جيدًا دور الدولة في التدخل لدعم قطاع الغذاء في مصر والقمح هو أحد أهم السلع الاستراتيجية علي الإطلاق مؤكدا دعمه الكامل لقرار الرئيس بزيادة سعر توريد إردب القمح.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا في دعم قطاع الزراعة في مختلف المستويات وتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصرى حتى مصل للاكتفاء الذاتى من معظم السلع الرئيسية.

وأوضح محسب، أن دعم قطاع الزراعة وتطوير المنظومة الزراعية في مصر أحد الخطوات المهمة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا للنهوض بقطاع الزراعة في مصر.

وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها.