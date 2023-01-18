شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد البنا: زيادة سعر توريد القمح تدعم الفلاح وتخفف الأعباء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيه على سعر إردب القمح ليصل سعر الأردب إلى لـ1250 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح، خطوة جيدة ومهمة جدا لدعم الفلاحين ومزارعي القمح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف "البنا"، أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع سعر توريد أردب القمح من المزارع إلى الحكومة، وهو ما يساعد على دعم الفلاح وتخفيف الأعباء عنه، وكذلك سيساهم في تشجيع الفلاح على زراعة القمح وتعظيم الإنتاج، مما يعمل على الحد من الاستيراد.

كما أشاد النائب محمد رضا البنا، بموافقة مجلس الوزراء على تطبيق مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة) بداية من الأسبوع المقبل، مؤكدا أهمية المبادرة في دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعة والزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.

وأردف البنا، إن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ستساعد هذه القطاعات على مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والزراعة والنهوض بها لزيادة الإنتاج وتعزيز المكون المحلي واستهداف زيادة الصادرات.