شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية النواب": مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة سعر توريد القمح ستعزز الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المبادرة الجديدة التي أعلنت الحكومة الموافقة عليها بتوجيهات من القيادة السياسية، لدعم القطاعات الانتاجية "الصناعة والزراعة"، خطوة مهمة جداً وضرورية لدعم هذه القطاعات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة، سيساعد هذه القطاعات على مواجهة التحديات والأعباء المترتبة على تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية التي تأثرت دول العالم كله بها ومنها مصر.
وأشار إلى أنها تتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصناعة والزراعة، وتكفل مواجهة التحديات التى تعترض الاقتصاد الوطنى، وستساعد على تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية وسيكون لها دورها الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وثمن النائب أسامة الأشموني، موافقة مجلس الوزراء على إقرار حافز توريد إضافي 250 جنيه على سعر أردب القمح ليصل سعر الأردب إلى لـ1250 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح، مؤكدا أنه سيساعد الفلاح ويدعمه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف أدوات الإنتاج الزراعي، مما يخفف عنه الأعباء.