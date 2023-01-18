شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: رفع توريد إردب القمح تعويض وحماية للفلاحين من آثار التداعيات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أهمية توجيهات الرئيس السيسي التى أصدرها للحكومة،عقب لقائه بمزارعى القمح خلال زيارته لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية بزيادة سعر توريد أردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه، أنها تمثل تعويضا للفلاحين فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية، مشدداً على أنها جاءت فى توقيت مناسب وستساهم فى زيادة اهتمام الفلاح بزراعة القمح.

ودعا الشهابى الحكومة إلى إجراء دراسة مقارنة بين أسعار طن القمح عالميا بالدولار بعد تعويم الجنيه وقيمة توريد الحكومة له من الفلاح المصري لتقوم الحكومة بتحديد السعر العادل الذى يستحقه الفلاح عند توريده للحكومة.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أن تحديد السعر العادل والمناسب للفلاح سيشجع الفلاح على زراعة القمح مما يمكننا من تحقيق حلمنا بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتوفير العملة الصعبة.