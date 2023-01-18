شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "طاقة النواب": زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين يدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشجع المزارعين على توريد محصول القمح للحكومة.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن إعلان رئيس الوزراء، لهذا الأمر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء، يؤكد أن الدولة المصرية تدعم الفلاح والمزارع المصرى.

‏وأوضح الجبلاوي، أن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين سيشجع الفلاح على زراعة القمح مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تمثل تعويض لمزارعي القمح فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء، زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.