شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يواصل توزيع البطاطين على الأسر البسيطة ويطلق قوافل غذائية مخفضة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة القاهرة،

عقدت أمانة مدينة نصر أول وثاني، ندوة تثقيفية لمناقشة القانون الجديد لتراخيص المحلات التجارية بحضور بعض من أصحاب المحلات التجارية من مختلف مناطق مدينة نصر.

وفي سياق آخر، نظمت الأمانة المبادرة الطبية للحفاظ على صحة الفم والأسنان وتم تحديد قافلة طبية من خلال عيادة متنقلة بحي السفارات.

كما نظمت أمانة العمال وشياخة الجيارة بقسم الأزبكية، الفاعلية اليومية لـ توزيع 500 وجبة على الأسر غير القادرة.

كما نظمت أمانة مدينة نصر ثالث، المبادرة الطيبية لصحة وعلاج الفم والاسنان بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة مركز البدرشين، أكبر قافلة طبية مجانية على مستوى المركز، في قرية الشوبك الغربي، وضمت القافلة 15 تخصصًا ووقعت الكشوفات الطبية على أكثر من 3000 من أهالي مركز البدرشين وتضمنت القافلة صرف الأدوية وعمل الأشعة والتحاليل بالمجان بالإضافة إلى تحويل الحالات الطارئة للمستشفيات لإجراء العمليات مجانًا.

كما استضافت أمانة مركز العياط أحدث معارض مبادرة "شتاء دافىء"، فى قرية كفر حميد، وشهد المعرض إقبالًا ملحوظًا من أهالي القرية والقرى المجاورة لما وجدوه من تشكيلة كبيرة من الملابس بأسعار رمزية وجودة عالية.

كما أطلقت أمانة قسم الهرم، أولى المراجعات النهائية المجانية لطلبة الشهادة الإعدادية بمقر أمانة الحزب استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي، وقامت أمانة الحزب بتوزيع جوائز قيمة على الطلاب المتفوقين ممتنًا لتفوقهم العلمي ولتشجيع كافة الطلاب علي العلم والتفوق.

كما حرصت أمانة مركز منشأة القناطر، على التواجد داخل مستشفى مبارك المركزي للإطمئنان على الطلاب الذين تعرضوا لحالات تسمم وتواصلوا مع كافة الجهات المعنية ليتمتع الأطفال بأقصى درجات العناية اللازمة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة حول "مهارات الإقناع والتأثير على الآخرين"، وتناولت مهارة الإقناع موهبة بالفطرة عند بعض الأشخاص وتنمو لديهم بالممارسة وتوصيل جميع العوامل الأساسية للفكرة المراد إقناع الآخرين بها والاستماع الجيد والثقة بالنفس ودراسة الحالة من جميع الاتجاهات.

وفي محافظة القليوبية،

تواصل أمانة المرأة بمركز طوخ، إقامة سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع كافة احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، في قرية الحصة، ضمن مبادرة "إحنا معاكي"، وشمل المعروضات مفروشات وأدوات منزلية وملابس جاهزة وسلع غذائية وجهاز للعرائس بتخفيضات وخصومات هائلة وصلت إلى 30% للأهالي في القرية.

وفي محافظة بورسعيد،

قامت أمانة قسم الضواحي، بتوزيع عدد من المساعدات العينية للبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن مبادرة"شتاء دافىء"، وفي نفس السياق، قامت العديد من أمانات المحافظة بتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية في شتى الأحياء وفقاً للكشوف التي تم إعدادها وبحثها في أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد.

وفي محافظة شمال سيناء،

أطلقت أمانة قسم أول العريش، مبادرة تحت عنوان "العريش جميلة"، وذلك لتنظيف وترميم وودهان واجهة كباري سد الوادي، حيث شارك عدد كبير من فرق شباب الحزب في دهان وترميم وجهات الكباري.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز ومدينة منوف، ندوة تثقيفية، حول أهمية الكشف المبكر عن أورام الثدي، في قرية برهيم، وشهدت الندوة إقبالًا كبيرًا وحضور عدد كبير من سيدات القرية من قرى برهيم وبالمشط ومنشأه غمرين.

وفي سياق أخر، واصلت الأمانة، إقامة سلسلة معارض الأسرة المصرية لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين في قرية دميلج، وشمل المعرض جميع مستلزمات الأسرة من مفروشات وملابس وأدوات منزلية والمواد الغذائية والسلع الأساسية بالقرية، وشهد المعرض إقبالا كبيرا وإستحسان من جميع الأهالي نظرا لجوده المنتجات المعروضة وكذا انخفاض الأسعار.

وفي محافظة المنيا،

نظمت أمانة مركز العدوة، 3 قوافل غذائية مخفضة، بقري سلاقوس، وزاوية برمشا، وعطف حيدر، وذلك لبيع جميع المواد الغذائية ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة، وشهدت القوافل الثلاثة إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز ديرمواس، قافلة طبية مجانية، ضمت 9 عيادات متنقلة بالمعمل والصيدلية، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وشملت معظم التخصصات، وتمكنت القافلة من الكشف علي1821 حالة من الأهالي، ولاقت القافلة إقبال كبير من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.

وفي محافظة مطروح،

نظمت أمانة مركز الضبعة، المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية، بمشاركة نخبة من أفضل المعلمين فى جميع المواد، والتى لاقت حضور كبير من الطلاب والطالبات، وكانت في مادة العلوم.

وفي محافظة كفر الشيخ،

تواصل أمانة مركز دسوق، فى توزيع عدد كبير من المساعدات العينية للبطاطين بقرى المركز ضمن مبادرة "شتاء دافىء"، حيث تم توزيع البطاطين على أهالينا من المستحقين بقرى ابطو والنوايجة والعتل وفرامون والميزانية، وجاءت هذه هي الدفعة الثالثة من البطاطين التى تم توزيعها بالمركز هذا العام ضمن المبادرة.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة الصحة بمركز المحلة، تنظيم القافلة الطبية الشاملة للكشف والعلاج بالمجان بقرية الهياتم والقرى المجاورة، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

كما تواصل أمانة مركز زفتي، تنظيم المراجعات النهائية المجانية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، فى الوحدة الحزبية بقرية سنبو، وشهدت إقبالا كبيرًا من الطلبة والطالبات بمشاركة نخبة من أفضل مدرسي المواد الدراسية، وكانت في مادة اللغة العربية.

وفي نفس السياق، تواصل الأمانة، تنظيم فعاليات المراجعة النهائية المجانيه لطلاب المرحلة الإعدادية، في قرية سنباط، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، رحلة ترفيهية إلى مدينة الغردقة، لمدة 5 أيام بالمدينة الشبابية، لزيارة أهم المعالم السياحية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ضمن فاعليات "اعرف بلدك" التي تنظمها الوزارة، وشارك بالرحلة 98 من أبناء المحافظة.

كما تواصل أمانة مدينة طامية، في حملة تمهيد طرق قري المركز، وفق الخطة الموضوعة خلال اللقاء الذى عقد داخل مقر حزب مستقبل وطن "أمانة طامية" مع بداية الشهر من خلال فاعلية "الطرق شريان الحياة".

وفي محافظة البحيرة،

تواصل أمانة مركز إدكو، لليوم الرابع علي التوالي، تنظيم المراجعات النهائية المجانية، لطلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، في قرية المعدية، وجاءت في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، بمشاركة نخبة من الأساتذة، كما تم توزيع العصائر والملخصات على الطلاب.

كما نظمت أمانة بندر كفر الدوار، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في منطقة كفر سليم، بنطاق المدينة، وضمت العديد من التخصصات منها قلب، وباطنه والسكر، والكبد، ونساء، وعظام، وأطفال، وأسنان، جراحة عامة، كما تم تقديم العلاج مجانا.

وفي محافظة أسيوط،

تواصل أمانة مركز أبو تيج، تنظيم القافلة الطبية المجانية، الشاملة عدد من التخصصات الطبية، فى قرية نزلة باقور، تحت عنون "أطفال أصحاء"، من سن 3 سنوات حتى 12 سنة، وتضمنت تخصصات متعددة منها "باطنة وأطفال ورمد وعمل فحص شامل وتحليل هيموجبلين"، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين وأبنائهم لتوقيع الكشف عليهم.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم المنتزة ثانِ، قافلة طبية مجانية للكشف عن سرطان الثدي والاعتلال الكلوي بشارع 30 الجديد بجوار بيت الجملة.

كما قامت أمانة قسم العامرية ثانِ، بتنظيم دخول الطلاب للمدارس لتأدية الامتحانات، وذلك بمدرسة الواحة الخضراء بالناصرية الجديدة، كما نظمت الأمانة مجموعة من الندوات التثقيفية والتوعوية لزيادة الوعي الثقافي لدى المواطنين، ومنها ندوة تحت عنوان" السلوك الحزبي".

كما قامت بعض الأمانات بحزب مستقبل وطن بتنظيم مراجعات مجانية لطلاب المراحل الابتدائية والإعدادية بعدد من المواد الدراسية قبل الامتحانات تيسيرًا على أولياء الأمور، فقد قامت أمانة التعليم والبحث العلمي بدائرة أول العامرية، بتنظيم مراجعة مجانية لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل امتحانات منتصف العام، وذلك لمادة العلوم، وقام الحزب بتوزيع مذكرات المادة العلمية مجانًا على الطلاب وتوزيع عصائر ومياه، كما قامت أمانة الدخيلة بتنظيم مراجعات نهائية للمرحلة الابتدائية، وذلك في مادة الدين، وتوزيع مذكرات مجانًا للطلاب.

كما نظمت أمانة الشؤون الحكومية بالمحافظة، ندوة تحت عنوان "التأمين الصحي الشامل".

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.