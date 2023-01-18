شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء قريطم: زيادة سعر توريد إردب القمح يقضى على تجار الأزمات ويدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء حمدى قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعى القمح أثناء زيارته لمدينة شربين.

وأضاف قريطم، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن ما أعلنه رئيس الوزراء يعد سعرًا مرضيًا لكافة المزارعين في الوقت الراهن، كما إنه يحفز المزراعين على توريد القمح للحكومة.

وأوضح النائب علاء قريطم، أن زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين إلى 1250 جنيهًا سيقضي على تجار الأزمات، كما إنه سيدعم الفلاح ويشجع المزارعين على التوريد للحكومة.

وأشار قريطم إلى أن القمح سلعة استراتيجية هامة، وأن قرار رئيس الوزراء سيؤدي إلى زيادة توريد القمح هذا الموسم للحكومة .