شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يصدم هاري كين بقرار مفاجئ فى خطته القادمة مع اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن المدرب الهولندي تين هاج وجه صدمة قوية للمهاجم الإنجليزي هاري كين، والذي كان يبحث عن فرصة للتواجد ضمن صفوف اليونايتد فى الصيف المقبل.

ورفض الجهاز الفني للمان يونايتد بقيادة تين هاج فكرة أن يتعاقد الفريق مع هاري كين فى الفترة المقبلة، بحكم سن اللاعب المتقدم، والذي لن يناسب مخطط الفريق، المعتمد على الأوجه الشابة، الأمر الذي يريده أيضًا فى تعاقده مع المهاجم الجديد.

وأفادت العديد من المصادر أن اليونايتد لن يكتفي بالتعاقد مع فيجورست، الذي نجح الفريق من ضمه قادمًا من صفوف بيشتيكاش، ولكن هناك أكثر من لاعب سيكون مرشحًا للفريق بشكل كبير فى الفترة القادمة، على أن يتم التعاقد مع أحدهما فى نهاية الموسم.



اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم نابولي

وأكدت بعض المصادر القوية أن المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين يحظي بدعم كبير داخل اليونايتد من المدرب الهولندي تين هاج، خاصة فى ظل تألق الأخير رفقة نادي نابولي، بجانب صغر عمر اللاعب ومناسبته بصورة كبيرة لطريقة لعب الشياطين الحمر الحالية.

ويري تين هاج أن التعاقد مع اللاعب فى الصيف سيكون إنتصارًا كبيرًا لإدارة اليونايتد، خاصة أنه من المتوقع عدم ترك نابولي اللاعب يرحل بتلك السهولة إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي فى نهاية الموسم.