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انت الان تتابع خبر لقطة جديدة من مبابي تثير الجدل حول انتقاله لريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444775-638096524870610347.jpg
2023-01-18 | 16:25
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أثار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الأربعاء، الجدل بلقطة جديدة، حول إمكانية انتقاله لصفوف ريال مدريد.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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