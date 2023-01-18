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لقطة جديدة من مبابي تثير الجدل حول انتقاله لريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444775-638096524870610347.jpg

2023-01-18 | 16:25

لقطة جديدة من مبابي تثير الجدل حول انتقاله لريال مدريد

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561 مشاهدة

أثار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الأربعاء، الجدل بلقطة جديدة، حول إمكانية انتقاله لصفوف .
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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