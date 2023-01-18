الاتحاد الخليجي: العراق نجحَ في تنظيم بطولة مميزة

أكد رئيسُ اتحاد كأس الخليج العربي، رئيس الاتحاد القطري لكرةِ القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن العراق نجحَ في تنظيم بطولةٍ مميزةٍ لخليجي 25، والتي تختتم غداً الخميس بلقاء منتخبي العراق وعمان في ملعب البصرة الدوليّ.