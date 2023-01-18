انت الان تتابع خبر الاتحاد الخليجي: العراق نجحَ في تنظيم بطولة مميزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-444769-638096490780469362.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-01-18 | 15:26
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أكد رئيسُ اتحاد كأس الخليج العربي، رئيس الاتحاد القطري لكرةِ القدم، حمد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأربعاء، أن العراق نجحَ في تنظيم بطولةٍ مميزةٍ لخليجي 25، والتي تختتم غداً الخميس بلقاء منتخبي العراق وعمان في ملعب البصرة الدوليّ.
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