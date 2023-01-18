بسبب الاصابة.. انشيلوتي يستبعد اغلب نجوم الملكي في مواجهة فياريال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لخوض مواجهة فياريال، غدا الخميس، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة الملكي، استبعاد ديفيد ألابا وتشواميني ولوكاس فاسكيز وداني كارفاخال ولوكا مودريتش للإصابة. وقرر أنشيلوتي، استدعاء الثنائي ماريو مارتين وفينيسيوس توبياس من فريق الشباب "الكاستيا". وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:



حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز الدفاع: ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - روديجر - ميندي - توبياس الوسط: توني كروس - كامافينجا - فالفيردي - داني سيبايوس - ماريو مارتين الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز

