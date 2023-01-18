شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسى برفع سعر توريد إردب القمح خطوة لدعم قطاع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية وأمين عام حزب مستقبل وطن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد لقائه بمزارعي القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، الحكومة بزيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، مؤكدا حرص الدولة علي دعم الفلاح المصرى.

وأضاف الشريف أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف الأمن الغذائي المصري، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز حتى يتم دعم أهالينا من الفلاحيين وتقديم مردود إيجابي لقطاع الزراعة في مصر.

ولفت ممثل الأغلبية البرلمانية إلى الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لدعم الفلاح المصرى، والتي بدأت في أن تؤتى ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذي حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيا، لافتا إلي أن رفع سعر توريد القمح، خطوة هامة للغاية في طريق دعم الفلاح المصرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أكد منذ قليل إنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والري لدعم السلع الاستراتجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.