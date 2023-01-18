نائبة بـ"خارجية النواب": زيادة سعر توريد إردب القمح يدعم الفلاح المصرى

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد لقائه بمزارعى القمح أثناء زيارته لمدينة شربين، وإعلان الحكومة زيادة سعر توريد إردب القمح من المزارعين من ألف إلى 1250 جنيها، مؤكدة أن ذلك يدعم الفلاح المصري.

وأشارت "الجمال" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما يقوم بجهود من أجل الاطمئنان دائمًا، على ملف الأمن الغذائى المصرى، وتوجيهه بتوريد القمح من المزارعين بسعر مجز يدعم أهالينا من الفلاحيين المصريين.

وتابعت:" جهود الرئيس السيسى لدعم الفلاح المصرى أتت ثمارها إذ أن سعر توريد قصب السكر والبنجر، الذى حددته الحكومة سابقًا للفلاحين، كان مجزيا، موضحة أن توريد القمح، خلال 2023، بالسعر العالمي؛ يدعم الفلاح، حيث أن هذه الخطوة ستشجع الفلاحين على عملية التوريد، وتساعدهم على الاهتمام بالقمح ورفع إنتاجيته.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الفلاح تم إقرار حافز توريد إضافى 250 جنيها ليصل لـ1250 جنيها لسعر إردب القمح.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه وجه وزراء الزراعة والتموين والرى لدعم السلع الاستراتيجية للمنتجات المتعلقة بزيوت الطعام.