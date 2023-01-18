شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى يوجه التحية للرئيس السيسي لدعوة لعقد قمة ثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى، على أن البيان الختامى للقمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله، والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، أعاد وضع القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد السياسى العربى والعالمي.

كما أكد نائب رئيس البرلمان العربى، أن البيان الختامى حمل معه المخاوف التى تحيط بالقضية الفلسطينية بعد صعود الحكومة الجديدة ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية على الأماكن المقدسة والاستفزازات المتتالية.

وأوضح النائب علاء عابد، أن البيان أيضا تضمن رسالة واضحة إلى الإدارة الإسرائيلية بأن لا تعول كثيرآ على صبر الدول العربية، لأنه قد ينفذ فى حال استمرار هذه الأعمال غير القانونية.

ودعا النائب علاء عابد، الفصائل الفلسطينية إلى سرعة التوحد خلف القيادة الفلسطينية وتنحية الخلافات جانبا فى هذه الفترة الحرجة وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطينى على مصالح قادة هذه الفصائل الشخصية.

وثمن النائب علاء عابد، دعوة القمة المجتمع الدولى بالاستمرار فى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالى الذى تحتاجه للاستمرار فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

ووجه النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى، التحية للرئيس السيسى الذى استشعر الخطر فدعا إلى هذه القمة وجعلها مستمرة من خلال استمرار التشاور والتنسيق المكثف فى إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية، على جميع المستويات حتى يتم استئناف مفاوضات السلام وتحقيق النتائج المرجوة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.