شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: الحوار الوطنى يعبر عن ديمقراطية تشاركية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نادر مصطفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن ما يفعله الحوار الوطنى حاليا من تشاركية وديمقراطية حقيقية يؤكد أن الدولة المصرية تمضى على الطريق الصحيح فالدعوة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في حفل إفطار الأسرة المصرية نالت تفاعلا كبيرا من المواطنين لدرجة أن عدد المقترحات التي وصلت إلى الحوار قرابة 100 ألف مقترح ومن الممكن ان نضع امام كل مقترح من ال100 ألف عشرات المقترحات أيضا.

وقال عضو مجلس النواب، أن مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل بلادهم ووضع خطة للتحرك خلال الجمهورية الجديدة من خلال حوار وطنى خرج من رأس السلطة وبإرادة سياسية واضحة يؤكد أننا ماضون في طريق ديمقراطية تشاركية فعالة كما يرمى إلى القناعة الكبيرة لدى المشاركين في صياغة مخرجات هذا الحوار.

وقال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن من يخرج للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب يعى تماما أنه لن يقصر معه أحد نظرا للإشراف المباشر عليها من رئاسة الجمهورية وجدية تحركاتها وكذلك الدعوة للحوار الوطنى خرجت من الرئيس فالمواطن أصبح لديه الثقة الكاملة في مخرجات ونتائج هذا الحوار.

وأضاف مصطفى أن واحدا من أهم المكاسب في هذا الحوار، هو المشاركة الديمقراطية والمجتمعية الكبيرة من مختلف فئات المجتمع ومن مختلف الأيدلوجيات وهنا يصبح الاتفاق على الوطن أساس والتحاور والاختلاف في الرأي وسيلة والمكسب الحقيقي تحصده الدولة المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب الى أن المواطن المصرى ينتظر الكثير من الحوار الوطنى، وهناك الكثير من الملفات والقضايا الهامة على طاولة الحوار منها على سبيل المثال قانون انتخابات الإدارة المحلية وقوانين الانتخابات وكذلك في الملف الاقتصادي هناك العديد من الأطروحات والمحاور الهامة وكل هذه القضايا محل اهتمام كبير من المواطن والدولة على حد سواء.