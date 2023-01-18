شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة النواب توصى بتخصيص أماكن بمنطقة الأهرامات لإقامة الفعاليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب طلبي إحاطة بشأن موافقة الوزارة على تأجير سفح الهرم والمنطقة المحيطة لإقامة أفراح واحتفالات، وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن منطقة الأهرامات منطقة أثرية متفردة، ولها مكانتها التاريخية كوجهة للمعارض الثقافية والفنية والمسابقات الرياضية وعروض الأزياء.

وأوضحت نورا علي، أن دور وزارة السياحة يأتي في الحفاظ على سمعة المقصد السياحي، والحفاظ على القيمة الأثرية والتاريخية للآثار المصرية، وعدم إهدار مكتسبات الفترة الماضية والتي شهدت استعادة القطاع لقدر كبير من عافيته.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خلاله طلبي إحاطة بشأن موافقة الوزارة على تأجير سفح الهرم والمنطقة المحيطة لإقامة أفراح واحتفالات.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر متعلق بخطة الوزارة للاستفادة من طريق الكباش، ومن إقامة بيوت الأزياء فاعليات عالمية، للترويج والتسويق السياحي للأقصر.

حضر الاجتماع، د. مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أيتن فؤاد مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية للتنشيط السياحي، وممثلين عن محافظة الجيزة ووزارة التنمية المحلية.

وبعد نقاشات موسعة أوصت اللجنة في نهاية الاجتماع 8 توصيات جاءت كالتالي :-

أولا : تخصيص مناطق محددة على منطقة الأهرامات لإقامة الفعاليات، حفاظًا على القيمة الأثرية والتاريخية للمنطقة.

ثانيا: قيام وزارة السياحة بالرقابة والإشراف على المحتوى المقدم خلال الاحتفالات بكافة المناطق حفاظاً على سمعة مصر السياحية.

ثالثا: مراجعة الأسعار المحددة من المجلس الأعلى للآثار مقابل إقامة الحفلات بالمناطق الأثرية وعدم مساواة المصريين بالأجانب.

رابعا: وضع خطة عاجلة لاستغلال الدعاية التي واكبت افتتاح طريق الكباش، وخطط تسويقية لاجتذاب السائحين ذو الانفاق المرتفع.

خامسا: توجيه شركات السياحة على وجود برامج للربط بين أنواع السياحة المختلفة وربطهما بالأحداث والفعاليات.

سادسا: عمل حملات ترويجية ومعارض دولية لجميع المقاصد السياحية، وعمل تحديث شامل للخدمات المقدمة للسائحين.

سابعا: إنشاء مراكز معلومات سياحية بها متخصصون لديهم خرائط وبيانات لكيفية تحرك السائح وطرق الوصول والإمكانيات الفندقية والخدمات بكل منطقة.

ثامنا: تشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات بالأماكن السياحية، لما يمثله من دعاية وترويج جيد لمنتجنا السياحي.