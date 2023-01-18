شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف سبب ناري لغياب دي بروين عن مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالكشف سبب غياب كيفين دي بروين، عن مباراة الفريق أمام توتنهام.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيره توتنهام، غدًا الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي: دي بروين لديه مشكلة شخصية، لم يتدرب، لكنه عاد، وسنرى ما سيحدث.

وتابع: لم نقرر تشكيل فريقنا أمام توتنهام، نتدرب اليوم ونختبر معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالكامل، ثم سنقرر من سيلعب غدًا.

وعن سؤال هدف مانشستر يونايتد الأول في لقاء الديربي: لقد انتهت المباراة، حديثي لن يغيّر أي شيء، تركيزنا الآن على مباراة توتنهام،وبعد دقيقتين في غرفة الملابس، أخبرت اللاعبين بذلك وكانت رسالتي واضحة، علينا تحسين طريقتنا، والتحكم في المباراة.

وأردف: لم يكن لدينا إبداع في طريقتنا خلال المباراتين الماضيتين، كنا نكافح خلال هاتين المباراتين، عندما لا نلعب بشكل جيد، دائمًا ماتكون الأسباب تكتيكية، ولذلك من واجبي أن أجد الأسباب وأعمل على إصلاحها.

وأتم: مواجهة توتنهام صعبة دائمًا، لا يتعلق الأمر بما حدث في الديربي أمام مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي، أو جدول الترتيب، لطالماكانت هذه المباراة صعبة، لجودة توتنهام، وهذا العام ليس استثناء، الفوز في هذه المباراة يجعلنا نستعيد ثقتنا في أنفسنا.