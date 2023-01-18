شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن ليفربول اقترب من التوصل لإتفاق مع لاعب الفريق، من أجل تجديد تعاقده، قبل انتهاء تعاقده.

ويرغب ليفربول في النظر بعقود لاعبيه، ليقرر من سوف يبقى ومن سيرحل عن صفوف الفريق، من أجل تدعيم صفوفه.

وأشارت شبكة "ليفربول إيكو"، أن ليفربول اقترب من تجديد تعاقد فيرمينيو، ومن المحتمل أن يجدد تعاقده مع الفريق لمدة موسمين مقبلين.

وسوف ينتهي عقد فيرمينيو مع فريقه ليفربول، في نهاية صيف 2023.

وكانت هناك تقارير تشير إلى أن فيرمينيو يمتلك العديد من العروض للرحيل عن صفوف ليفربول، ولكن اللاعب استقر على تجديد تعاقده.

ويُعاني فيرمينيو من إصابة ربلة الساق، ويغيب عن صفوف الفريق منذ سبع مباريات سابقة.

ويريد ليفربول تجديد عقد لاعبه، نظرًا لأهميته داخل الفريق الإنجليزي، واعتماد يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي عليه.