وزير الخارجية السعودي: الاستقرار الجيوسياسي هو «المفتاح الأهم» لأمن الطاقة العالمي

وزير الخارجية السعودي خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في دافوس 2023 (أ ف ب).

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الاستقرار الجيوسياسي هو «المفتاح الأهم» لأمن الطاقة العالمي، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في دافوس 2023 في يومه الثاني.

وشدّد وزير الخارجية السعودي، خلال جلسة حوارية بعنوان «المستقبل المشرق في خضمّ التحديات الجيوسياسية»، على ضرورة الاستقرار على المدى القريب في أسواق الطاقة العالمية. وقال: «تستثمر المملكة ما يقرب من 200 مليار دولار في الطاقة المتجددة محلياً ودولياً، وتعمل الشركات السعودية عبر 21 دولة في مختلف مصادر الطاقة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنواع أخرى من الطاقة المتجددة». وأضاف «في الوقت الراهن نحتاج إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة التي يجري تسعيرها بطريقة تضمن الاستقرار، وسنواصل العمل على ذلك بطريقة مسؤولة».

كما شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في جلسة نقاشية بعنوان «العوائد الإيجابية من الصناعة»، حيث سلط الضوء على حاجة الحكومات لتعزيز الاستثمارات المشتركة في القطاع الصناعي. وقال: «نحن بحاجة إلى الإطار التنظيمي الصحيح الذي يسمح بتدفّق الاستثمارات». وأكد الحاجة إلى البنية التحتية المناسبة لتمكين مصانع المستقبل، ومبادرة الحكومات في تطوير رأس المال البشري الماهر لتحفيز النمو المستدام.