18 يناير , 2023 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني الأربعاء قرب كييف «مأساة مروّعة». وقال في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي «اليوم، وقعت مأساة مروّعة في بروفاري في منطقة كييف. تحطمت مروحية تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ واندلع حريق في موقع التحطّم. الألم لا يوصف».

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يعتبر تحطم مروحية وزير الداخلية قرب كييف «مأساة مروّعة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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