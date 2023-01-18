شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقرر الإستماع للعروض المقدمة لنجم الفريق ويعرضه للبيع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صفية إنجليزية أن نادي تشيلسي قرر بشكل نهائي وقاطع عرض نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج للبيع فى المريكاتو الشتوي الجاري وعدم الإنتظار للصيف، خاصة بعد تعاقد الفريق مع مودريك نجم شاختار الأوكراني، والذي يجيد اللعب فى نفس مركزه.

وأفادت التقارير أن تشيلسي لن يمانع رحيل سترلينج حال الإستماع لعرض مادي جيد من أجل اللاعب، حيث لم يتمكن اللاعب من إثبات جدارته بالتواجد داخل" البلوز" بعد أن قرر الفريق التعاقد معه فى بداية الموسم الجاري خلال الصيف المنقضي.

ويرفض تشيلسي الصبر على اللاعب خلال المرحلة القادمة لنهاية الموسم الجاري، لا سيما أن اللاعب سيتقاضي مبالغ مالية كبيرة فى تلك الفترة وفقًا لراتبه وعقده مع الفريق، دون تحقيق الإستفادة الفنية من اللاعب المنتظرة.



برشلونة يرصد التعاقد مع سترلينج

وأضافت بعض التقارير الصحفية أن برشلونة ما زال يسعي وراء ضم سترلينج، ولكنه فى الوقت نفسه لا يمتلك الكثير لدفعه من اجل اللاعب، مما قد يجعل الفريق يفضل فى إقحام رافينيا بصفقة تبادلية مع النجم الإنجليزي للحصول على خدمات رحيم خلال المرحلة القادمة.



موقف تشيلسي من ضم رافينيا

وأبدي مسئولي تشيلسي فى وقت سابق رغبتهم فى الحصول على خدمات النجم البرازيلي رافينيا قبل إنضمامه للبلوجرانا مطلع هذا الموسم، ولكن يرفض مسئولي "البلوز" إقحام رافينيا داخل صفقة سترلبنج دون تحقيق إستفادة مادية من الأخير.