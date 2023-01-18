دار للمسنين في فرنسا تعلن وفاة أكبر معمّرة في العالم عن 118 عاماً

18 يناير , 2023
الراهبة الفرنسية الأخت أندريه أكبر معمّرة في العالم.
توفيت أكبر معمرة في العالم، وهي الراهبة الفرنسية الأخت أندريه، عن 118 عاماً في فرنسا حسبما أعلنت دار المسنين التي كانت تقطنها.
وكانت لوسيل راندون، التي حملت اسم الأخت أندريه عندما انضمت إلى جماعة خيرية كاثوليكية عام 1944، قد تعافت من فيروس كورونا العام الماضي.
وولدت الراهبة الفرنسية في 11 فبراير/شباط 1904 وكانت أكبر الأحياء سناً في العالم وفقاً لقائمة تصنيف المعمرين العالمية التابعة لمجموعة أبحاث الشيخوخة.
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