كيسنجر: الغزو الروسي يعزّز محاولة أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

اعتبر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر الثلاثاء أن الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر أنه لم يعد هناك من مبرّر لبقاء الأخيرة خارج حلف شمال الأطلسي، رغم أنه كان في السابق من المعارضين لهذه الخطوة التي طالما سعت إليها كييف.

وكان كيسنجر البالغ 99 عاماً والذي يعد من أتباع الواقعية السياسية قد دعا قبل أشهر إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا حتى لو انطوى ذلك على التسليم ببعض المكاسب العسكرية لروسيا.

ورأى وزير الخارجية الأميركي السابق خلال مشاركة له عبر الفيديو في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ستكون «نتيجة ملائمة».

وقال «قبل هذه الحرب، كنت معارضاً لعضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لأنني كنت أخشى أن تتسبّب بالضبط بالعملية التي نشهدها الآن».

وأضاف وقد ظهرت في خلفية الشاشة صورة للرئيس الأميركي الراحل ريتشارد نيكسون الذي عمل في إدارته «الآن وقد وصلت هذه العملية إلى هذا المستوى، فإن فكرة أوكرانيا المحايدة في ظل هذه الظروف لم تعد ذات جدوى».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف تطلّعات أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بأنها بمثابة تهديد، وذلك في معرض تبريره لغزو الدولة الجارة في 24 شباط العام الماضي.

وفي دافوس أشار كيسنجر إلى أنه من المهم «منع الحرب من أن تصبح حرباً ضدّ روسيا نفسها» وأيضاً «إعطاء روسيا فرصة للانضمام مجدداً إلى النظام الدولي».

وبينما أقرّ كيسنجر بأنّ دولاً كانت تسيطر عليها موسكو فيما مضى ستكون متردّدة حيال اقتراح كهذا، إلا أنه شدّد على أهمية تجنّب عدم الاستقرار في هذه الدولة الكبيرة النووية.

ولفت إلى أن عملية دبلوماسية قد تساعد روسيا على «إعادة تقييم موقعها التاريخي الذي كان مزيجاً من الانجذاب إلى ثقافة أوروبا والخشية من هيمنتها».