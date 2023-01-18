شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير مركز المسلم للدعم الاجتماعي في كندا: هدفنا مساعدة الأسر العربية والمسلمة للحفاظ على هويتها الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الدكتور محمد باعبيد المدير التنفيذي لمركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج بكندا، أن من أهداف المركز حماية الهوية الثقافية للأسر العربية والمُسلمة وتسهيل اندماجها الإيجابي في المجتمع الكندي.



وتناول المدير التنفيذي لمركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج بكندا، خلال ندوة مشتركة مع جامعة الدول العربية بمقر الأمانة العامة، التحديات التي تواجه الأسرة العربية المهاجرة في رحلتها إلى المهجر واستقرارها واندماجها الآمن، وإشكاليات وتحديات خدمات الأسرة ذات الطابع الفردي في كندا ومدى ملائمتها مع الطبيعة الجمعية للأسر العربية، وتجارب وخبرات منظمات المجتمع المدني في دعم الأسرة العربية المهاجرة والاستجابة لاحتياجاتهم.



وأوضح محمد باعبيد، أن المركز يعمل على وضع حلول للتحديات التي تواجه الأسرة العربية في المهجر ومواجهتها، واستكشاف سبل تطوير التجارب والخبرات الهادفة إلى وضع وتنفيذ برامج لدعم هذه الأسرة بما يتناسب وخصوصياتها الثقافية.



وأشار إلى أنه بحث أهم فرص التعاون المستقبلية بين الجامعة العربية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الكندية في مجال دعم الأسر العربية المهاجرة إلى كندا، وسبل تعزيز روابطها بجذورها الثقافية.