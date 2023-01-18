خارجية النواب: الحوار الوطني البوابة الرئيسية لـ"الجمهورية الجديدة"

القاهرة - سامية سيد - وصفت النائبة روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحوار الوطني بالبوابة الرئيسية إلي الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية يؤسس إلي خارطة طريق شاملة.

وأضافت "لاشين" أن الحوار الوطني خطوة هامة في عملية البناء الشاملة، والتي تستهدف إلي بناء لاستقرار سواء في الداخل المصري، كما أنه صدي الحوار الوطني يلعب دورا كبيرا في تغير الصورة النمطية عن الدولة المصرية في الخارج نظرا لأنه يعمل على إشراك كافة الفئات في عملية حوارية.

وأكدت "لاشين":" الحوار الوطني بكل بساطة يهدف إلى تحقيق أكبر قدرا من التوافق، فيما يتعلق بالأزمات المحيطة، في الداخل أو في الخارج عبر حوار إقليمي تخوضه مصر مع كافة الدول لتوحيد المواقف فيما يتعلق بالقضايا المشتركة.

وأضافت:" يعمل الحوار الوطني على مزيد من تعزيز التشاركية وطرح الرؤى نحو مستقبل أفضل في بناء الجمهورية الجديدة ودعم المسارات المختلفة للإصلاح في كافة القطاعات، والتى تزيد من قوة الاقتصاد المصري وتحجم من أثر التداعيات العالمية الراهنة، وتضع الرؤى نحو زيادة القدرات التنافسية للدولة وخلق فرص عمل جديدة مما يدعم طرح أفكار جديدة لمواجهة تحديات الدولة المصرية.

وأكدت أن انطلاق الحوار الوطني خلال الأيام المقبلة القريبة يأتى فى توقيت هام وسط تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وهنا تظهر أهمية الحوار الوطنى فى فتح الباب أمام كافة فئات وشرائح المجتمع لمائدة حوار موسعة مليئة بالأفكار والرؤى المختلفة لتقديم حلول لكافة مشكلات المجتمع.