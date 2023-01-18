حلف شمال الأطلسي ينشر طائرات مراقبة في رومانيا لمراقبة النشاط الروسي

17 يناير , 2023 طائرة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي. تصل طائرات مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى رومانيا اليوم الثلاثاء لتعزيز الجناح الشرقي للحلف العسكري والمساعدة في مراقبة النشاط العسكري الروسي. وأعلن الحلف الأسبوع الماضي أنه سينشر طائرات المراقبة المزودة بنظام الإنذار والمراقبة المحمول جواً في بوخارست، حيث ستبدأ رحلات استطلاع بشكل حصري فوق أراضي الدول الأعضاء بالحلف. ومنذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط، عزز الحلف حضوره الجوي في شرق أوروبا ودول البلطيق، بما يشمل الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة وطائرات النقل. وتنتمي الطائرات التي ستُنشر في رومانيا إلى سرب يتألف من 14 طائرة مراقبة تابعة للحلف غالباً ما تكون في ألمانيا. وسينشر الحلف نحو 180 فرداً عسكرياً لدعم الطائرات.

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