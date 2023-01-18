شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تنظم أول ندوة في تاريخها مع منظمة مجتمع مدني غير حكومية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت جامعة الدول العربية بالتعاون مع "مركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج" ندوة تحت عنوان: "التحديات التي تواجه الأسرة العربية المهاجرة: مقاربة ثقافية - كندا نموذجًا"، بمقر الأمانة العامة.



أوضحت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في المؤتمر الصحفي أن "هذه الفعالية تعد الأولى من نوعها التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالاشتراك مع احدى منظمات المجتمع المدني العربية في المهجر، والهدف منها إبراز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسرة العربية فى المهجر كمقاربة ثقافية ( كندا نموذج).



وأكدت أبو غزالة على اهتمام جامعة الدول العربية بأوضاع الجاليات العربية في الخارج من خلال الإدارات والمجالس الوزارية المهنية خاصة مجلس جامعة الدول العربية.



من جانبه، أكد الدكتور محمد باعبيد المدير التنفيذي لمركز المسلم للدعم الاجتماعي والاندماج بكندا، أن الندوة بحثت أهم فرص التعاون المستقبلية بين جامعة الدول العربية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية الكندية في مجال دعم الأسر العربية المهاجرة إلى كندا، وسبل تعزيز روابطها بجذورها الثقافية، وآليات التعاون المستقبلي بين الجهات المعنية في كندا وجامعة الدول العربية.



وأشار باعبيد إلى أن الندوة ستساهم في تحديد التحديات التي تواجه الأسرة العربية في المهجر وسبل التعاون والعمل المشترك من أجل مواجهتها، ودور جامعة الدول العربية في دعم الأسرة العربية في المهجر والتعرف على برامج وخدمات الدعم المتاحة حاليا للأسرة العربية المهاجرة وثغراتها، وكذلك استكشاف سبل تطوير التجارب والخبرات الهادفة إلى وضع وتنفيذ برامج لدعم الأسرة العربية في المهجر بما يتناسب وخصوصياتها الثقافية.

وأوضح أن الندوة تناولت عدة محاور منها التحديات التي تواجه الأسرة العربية المهاجرة في رحلتها إلى المهجر واستقرارها واندماجها الآمن، وإشكاليات وتحديات خدمات الأسرة ذات الطابع الفردي في كندا ومدى ملائمتها مع الطبيعة الجمعية للأسر العربية، وتجارب وخبرات منظمات المجتمع المدني في دعم الأسرة العربية المهاجرة والاستجابة لاحتياجاتهم.