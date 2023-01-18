شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يستهدف زيادة التمكين الاقتصادى والحماية الاجتماعية بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العام الجديد بمزيد من الأنشطة المجتمعية الداعمة للفئات الأكثر احتياجا، وذلك بإطلاق أكبر مبادرة إطعام فى مصر تحت عنوان "خيرك سابق"، لتقديم الدعم الغذائى لـ 5 ملايين أسرة على مدار العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، أن موارد التحالف خلال العام الماضي 14 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادة الموارد إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2023، للوصول إلى أكبر عدد من الاسر الأولى بالرعاية، من خلال تقديم المساعدات والقوافل الطبية، بجانب توزيع كراتين غذائية والعديد من المساعدات الأخرى التى يقدمها التحالف، لافتا إلى أنه سيتم التوسع في زيادة عدد المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية سواء من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أو غيرها من المساعدات التي يقدمها التحالف للأسر فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتتمثل أبرز المستهدفات في عام 2023، وفق ما أعلنه القائمين على المشروعات في المؤتمر الأول للتحالف:

-استكمال خطة التمكين الاقتصادي لإخراج أكبر عدد من المواطنين من دائرة الفقر.

-50 ألف مشروع بصدد تمويلهم، و30 ألف مشروع متناهي الصغر قائم بالفعل.

-توفير 15 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف، وتنمية 500 ألف مزارع.

-استهداف 1.5 مليون مواطن فى ملف الغذاء، و400 ألف أسرة من المعاشات والدعم النقدي.

-رصد 2 مليار جنيه من خلال استهداف 250 ألف مستفيد في ملف الإغاثة والقوافل الاجتماعية.

-زيادة عدد المحافظات لمساعدة المزارعين في الحصول على التقاوى بأسعار مخفضة قد تصل الى 50%.

-توفير الأسمدة من خلال التنسيق مع الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعى، وزيادة عدد المستفيدين من صغار المزارعين.

-مخاطبة 6 ملايين مواطن بمجال الصحة وتقدم الدعم للمستشفيات بتكلفة 600 مليون جنيه.

-استهداف تسليم 55 ألف مشروع صغير بتكلف 1.650 مليار جنيه، وتمويل 100 ألف رأس محسنة.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قدم 60 ألف طن من الاحتياجات الغذائية لـ24 مليون مواطن، كما هناك تركيزا على الأسر غير القادرة على العمل، والتي يصعب عليهم العمل، مثل السيدات المعيلات لعدة أطفال دون الخامسة، وكبار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة التي تجعل عليهم مشقة في العمل، ووفق حديث الرئيس التنفيذي لبنك الطعام، فإنم سيتم تكثيف الأعمال على كافة المحاور، للوصول إلى 1.5 مليون مواطن شهريا لضمان الحماية الاجتماعية، و25 مليون مواطن بشكل موسمي هذا العام.