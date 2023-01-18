شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عقب فوز ليفربول أمام ولفرهامبتون بكأس الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على فوز الفريق أمام نظيره ولفرهامبتون، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره ولفرهامبتون، بهدف نظيف دون رد، في إعادة دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونشرت شبكة "بي بي سي" العالمية، تصريحات لـ كلوب: استمتعت بذلك كثيرًا، إنه شعور نادر جدًا، مر زمن طويل منذ أن كان لدينا هذاالشعور، حيث لعبنا بشكل جيد وفزنا، كان علينا أن نقاتل بقوة الليلة.

وتابع: كنا متحمسين للغاية في الدفاع الليلة ولعبنا كرة قدم رائعة، لقد نجح خط الوسط بأكمله في الضغط على الخصم، لقد أحببت المباراةكثيرًا، هذا هو رد الفعل الذي أردنا رؤيته.

وأضاف: إليوت؟ كان جيدًا خاصة بعد إصابة مبكرة في الكاحل، لقد تألق وكان هدفه استثنائيًا، لدي عدة لاعبين قدموا أفضل أداء اليوم.

وأشار: لقد لعبنا شوطًا أولًا جيدًا حقًا، وكان لدينا فترات جيدة في الشوط الثاني، وفي النهاية قمنا بعدة تصديات.

واختتم: بالنظر إلى الشغف الذي أظهرناه، فإن وظيفتي هي مساعدة الأولاد والعثور على التشكيل الذي يشعرون فيه بالرضا منذ البداية.