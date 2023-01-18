شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش عدد من طلبات الإحاطة لتطوير منظومة الرى وتطهير المصارف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن تطوير منظومة الرى وعمل أسوار على الترع التى يتم تبطينها لمنع إلقاء القمامة وفى نفس الوقت لمنع حوادث الغرق، إضافة إلى ضرورة تطهير المصارف لوصول المياه لنهايات الترع.

واستعرض النائب محمد الصمودي، بشأن عدم تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية وبنكي الزراعي المصري والأهلي لتطوير المساقي والتحول لنظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، قائلا:" أن توقف تنفيذ بروتكول تطوير المساقى وتحديث نظيم الرى الموقع بين وزارات الموارد المائية والرى والمالية والزراعة واستصلاح الاراضى والبنك الزراعى المصرى والاهلى عام 2018، رغم حصول الجمعيات على موافقات من المزارعين على تنفيذ المشروع باراضيهم التكلفة المعلنه وان التأخر أدى لزيادة الاسعار.

وعقب الدكتور ابراهيم محمود، إستشارى الإدارة المركزية بقطاع تطوير الرى، قائلا:" يتم مراجعة الاسعار الواردة بالبروتكول فى ظل احتساب الاسعار فى الفترة الماضية وعمل ملحق له واعتماده من مجلس الوزراء وموافاة البنك به.

وأوصت اللجنة بالاسراع فى إعداد مذكره بتعديل البروتكول وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده وتدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ تطوير المساقى الخصوصية وتحديث نظم الرى لتوفير المياه والطاقه وزيادة الانتاجيه الزراعية، مؤكدة ان الرى الحديث توجه عالمى خاصة فى الأونة الأخيرة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وناقشت، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن المطالبة باستكمال "مشروع ناصر" لربط ترع مركز إدكو بترعتي ال "900" و "البرية" الرئيسيتان بمحافظة البحيرة، بعد تعرض أراضي المركز للتلف والتلوث لاعتمادها في الري على مصرف بحيرة إدكو.

وأوصت اللجنة، باستكمال المناقشة فى ضوء نتائج اجراء معاينه على ارض الواقع بمشاركة النائب مقدم طلب الاحاطة وموافاة اللجنة بتقرير عنها.

واستعرضت النائبة ميرفت عازر، طلب الإحاطة بشأن المطالبة بإقامة أسوار حول الترع الرئيسية التي يتم تبطينها المارة داخل الكتل السكنية والمؤسسات الحكومية حفاظاً على أرواح المواطنين، قائلة:" إن عدم بناء أسوار على أجناب الترع التى تم تبطينها والتى تمر داخل الكتل السكنيه يعرض ارواح المارة للخطر.

وعقب المهندس مجد ى الشحات، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الدقهلية، قائلا:" تضمنت عقود التأهيل الجديدة المبرمة أقامة اسوار على أجناب الترع الماره داخل الكتل السكنيه مع انشاء سلالم كل مسافة 50م حصر الترع الجارى تأهيلها داخل الكتل السكنيه لطرحها بعقد شامل.

وأوصت اللجنة، متابعة انشاء اسوار على كل الترع المؤهلة داخل الكتلة السكنية حرصاً على أرواح المواطنين.

واستعرض النائب عصام يس، طلب الإحاطة بشأن عدم وصول المياه لنهاية ترعة أم الشراميط لري 250 فدان بعزبتي زنون الجديدة وأبو صلاح التابعتين لمركز أشمون محافظة المنوفية، قائلا:" إن عدم وصول مياه الرى لنهاية ترعة أم الشراميط بمركز أشمون محافظة المنوفية رغم أنها تخدم عزبتين بزمام يبلغ نحو 250 فدان من أجود الاراضى الزراعية لعدم إجراء أعمال تطهير وصيانة لها منذ عدة سنوات فى ذات الوقت الذى يتم تأهيل وتبطين ترعة موازية لها اقل منها في الاتساع.

وعقب المهندس حمدى شوقى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة المنوفية، قائلا:" تختص وزارة الموارد المائية والرى بتطهير وصيانة الترع العمومية فقط والمدرجة بجداول مناوبات الرى أما ترعة أم الشراميط فهى مسقى خاصة تقع مسئولية تطهيرها وصيانتها على الجمعية الزراعية التابعة لها وأن آخر تطهير لها كان فى أبريل 2022 علي حساب المنتفعين.

وأوصت اللجنة، استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع مقبل ويحضره ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى

واستعرض النائب أحمد على إبراهيم، طلب الإحاطة، بشأن، إهمال وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية متابعة أعمال تطهير ورفع مخلفات رشاح ترعة الجبلاوية الفاصل بين الحوض الطويل وحوض جلال بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة، إهمال وزارة الموارد المائية والري متابعة أعمال تطهير الرشاح البلبيسى بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج بمحافظة القاهرة.

وقال عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن دور وزارة الموارد المائية والرى تراجع فى الحفاظ على الرشاح البلبيسى وترعة الجبلاوية مما أدى إلى التعدى عليها من قبل الأهالى بصرف مخلفات الصرف الصحى عليها فضلاً عن صرف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب مخلفات خط المياه العكره عليه.

وعقب شعبان محمد، مدير عام صرف القليوبية، قائلا:"جارى دراسة نقل ماسورة مخلفات خط المياه العكره إلى أقرب ماسورة صرف صحى.

وعقب الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قائلا:"هناك ضرورة لتطهير رشاح البلبيسى وترعة الجبلاوية للحد من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى وتهديدها للمنازل الواقعة بجوار الرشاح لحين إيجاد حل نهائى للرشاح البلبيسى وترعة الجبلاوية

وأوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى اجتماع مقبل يحضره ممثل الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بعد تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى وبحضور النائب مقدم طلب الإحاطة لمعاينة الرشاح على الطبيعة لوضع حلول مقترحة لعرضها على اللجنة في اجتماع مقبل.

واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، بشأن المطالبة باستبدال مغذيات الجهد المتوسط لري مدينة فوه 2،1من مغذيات هوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى رفض مصلحة الميكانيكا والكهرباء تحويل المغذيات الهوائية الى أرضية بحجة كثرة الأعطال التي تحدث للخطوط الهوائية رغم قيامها بذلك الأمر في مشروع أرض المحامين.

وكان رد وزارة الموارد المائية والري أنه لا يجوز تنفيذ هذا المطلب لأن مدينة فوة ذات طابع أثرى هو ما يخالف الواقع العملي بالقيام بأعمال حفر وردم لتوصيل الكهرباء والمياه والغاز.

وعقب السيد خميس، رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، قائلا:" لم يتم تحويل الخطوط الكهربائية الهوائية إلى أرضية في مركز فوة سواء في أرض المحامين او غيرها.

وانفعلت النائبة هالة أبو السعد، مقدمة طلب الإحاطة على رد ممثلي وزارة الموارد المائية والري واكدت على انها ممثلة الدائرة بمجلس النواب وبالفعل تم تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، ومعاينة اراضي المحامين للتأكد من تحويل خطوطها من هوائية إلى أرضية والعرض على اللجنة فى اجتماع مقبل.