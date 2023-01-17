انت الان تتابع خبر نقل 142 عائلة عراقية من الهول إلى الجدعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، عن نقل 142 عائلة عراقية من مخيم الهول إلى الجدعة في العراق.