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"واتساب" يوقف دعم عشرات الأنواع من الهواتف

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بغداد - ياسين صفوان - ومع أن نبأ وقف دعم "واتساب" لبعض الهواتف الذكية كان معروفا في هذا التوقيت، لكن الذي لم يكن معروفا هو عددها الذي بلغ 49 نوعا، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، الثلاثاء.

وتشمل القائمة نوعين من هواتف "آيفون"، وهما "آيفون 5" و"آيفون 5 سي"، وعدة أنواع من "سامسونغ" و"أل جي" وغيرها.


ويعمل خبراء "واتساب" على تحديثه باستمرار حتى تكون تجربة استخدامه أكثر سلاسة ومتعة لمستخدميه، ويركز هؤلاء على مواكب الطرز الحديثة من الهواتف الذكية.

وبما أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة، فإنها عمليا تخرج من القديم وتدخل إلى الجديد، بكلمات أخرى، عندما يدخل "واتساب" تحديثات عليه فهو عمليا يخفف دعم طرز قديمة أو يوقف الدعم برمته، على اعتبار أنها لم تعد ذات صلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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