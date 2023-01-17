اختطاف 50 بوركينية يصدم أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن صدمتها إزاء اختطاف أكثر من 50 امرأة على يد متطرفين شمالي بوركينا فاسو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ، إزاء اختطاف أكثر من 50 امرأة على يد متطرفين يتسمون بالعنف، بالقرب من أربيندا، بمنطقة الساحل في بوركينا فاسو».

وأضاف البيان: «يجب إعادة المخطوفات بأمان إلى أحبائهن على الفور، دون قيد أو شرط، ويجب محاسبة المسؤولين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء عملية الاختطاف، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفات.