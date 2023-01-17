شكرا لقرائتكم خبر اختطاف 50 بوركينية يصدم أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان: «تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ، إزاء اختطاف أكثر من 50 امرأة على يد متطرفين يتسمون بالعنف، بالقرب من أربيندا، بمنطقة الساحل في بوركينا فاسو».وأضاف البيان: «يجب إعادة المخطوفات بأمان إلى أحبائهن على الفور، دون قيد أو شرط، ويجب محاسبة المسؤولين إلى أقصى حد يسمح به القانون».
من جانبه، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه إزاء عملية الاختطاف، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المخطوفات.
كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف 50 بوركينية يصدم أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.