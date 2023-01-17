شكرا لقرائتكم خبر جونسون يبدأ كتابة مذكراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن ينشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون كتابا يفصل فيه الفترة التي قضاها رئيسا للوزراء، بعد أن قالت شركة النشر «هاربر كولينز»، إنها حصلت على مذكراته.

ولم يتم تحديد موعد بعد لنشر المذكرات، إذ جاء الإعلان بعد أشهر عدة فقط من إجبار جونسون على ترك منصبه، وسط تكهنات مستمرة بأنه قد تكون لديه طموحات للعودة إلى السياسة مجددا في الواجهة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووصفت أرابيلا بايك، من هاربر كولينز، المذكرات بأنها مذكرات رئيس وزراء «لا مثيل لها».

يشار إلى أن رؤساء وزراء سابقين حققوا مبالغ مالية طائلة خلال صفقات الكتب.