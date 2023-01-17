جونسون يبدأ كتابة مذكراته

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ولم يتم تحديد موعد بعد لنشر المذكرات، إذ جاء الإعلان بعد أشهر عدة فقط من إجبار جونسون على ترك منصبه، وسط تكهنات مستمرة بأنه قد تكون لديه طموحات للعودة إلى السياسة مجددا في الواجهة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).ووصفت أرابيلا بايك، من هاربر كولينز، المذكرات بأنها مذكرات رئيس وزراء «لا مثيل لها».
يشار إلى أن رؤساء وزراء سابقين حققوا مبالغ مالية طائلة خلال صفقات الكتب.
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