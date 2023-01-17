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جونسون يبدأ كتابة مذكراته

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- بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن ينشر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون كتابا يفصل فيه الفترة التي قضاها رئيسا للوزراء، بعد أن قالت شركة النشر «هاربر كولينز»، إنها حصلت على مذكراته.

ولم يتم تحديد موعد بعد لنشر المذكرات، إذ جاء الإعلان بعد أشهر عدة فقط من إجبار جونسون على ترك منصبه، وسط تكهنات مستمرة بأنه قد تكون لديه طموحات للعودة إلى السياسة مجددا في الواجهة، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ووصفت أرابيلا بايك، من هاربر كولينز، المذكرات بأنها مذكرات رئيس وزراء «لا مثيل لها».

يشار إلى أن رؤساء وزراء سابقين حققوا مبالغ مالية طائلة خلال صفقات الكتب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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