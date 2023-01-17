شكرا لقرائتكم خبر إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا وترفض تسليم جثمان شهيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية أمس 20 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، قتلت مواطنا في الخليل جنوب الضفة الغربية ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه واحتجزت جثمانه.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول «إن قوات الجيش أطلقت وابلا من الرصاص باتجاه شاب فلسطيني عند المدخل الشمالي لبلدة حلحول ما أدى إلى مقتله، ومنعت القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الوصول إلى الفلسطيني المستهدف، ولا تزال تحتجز جثمانه وتمنع الاقتراب منه».

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استهدافه فلسطينيا بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب موقع عسكري في الخليل، من دون وقوع إصابات، ليرتفع عدد شهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 15 منذ بداية العام الجاري من بينهم أربعة فتية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات أمس، شملت 10 من الخليل وأربعة من جنين، وثلاثة من بيت لحم وثلاثة من رام الله والقدس.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.