300 مليون دولار دعم من المملكة لمكافحة الإرهاب

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وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، شيكا بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت المملكة دعما ماليا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مقداره 300 ألف دولار أمريكي، وذلك ضمن مشروع تطوير الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخطته التنفيذية، والأنشطة المقررة للمشروع.وسلم مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، شيكا بمبلغ الدعم لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورنكوف، في مقر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

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