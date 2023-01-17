شكرا لقرائتكم خبر قيود الحوثي ضد النساء تفاقم جراح اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسببت القيود الكبيرة التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على نساء اليمن في تعميق جراح الفقراء في بلد يعتمد أكثر من نصف سكانه على المساعدات.

وقال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث «إن اليمنيين يواجهون صعوبات إنسانية، والحالة الأمنية في اليمن تجعل العمل الإنساني صعبا»، موضحا أنه توجد صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية منها المعوقات البيروقراطية التي تفرض قيودا كثيرة على تحرك العاملين الإنسانيين، وتأخر في إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل وهو ما يعطل وصول المساعدات الضرورية والعاجلة.

وأعرب في كلمته خلال جلسة إحاطة مجلس الأمن بشأن الأوضاع اليمن، عن قلقه من فرض شروط صارمة، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، ما يشكل ضررا في عمليات المساعدة، إذ تمنع النساء اليمنيات من التحرك بدون محرم داخل البلاد وخارجها، وهو ما يكبح عمل موظفي الأمم المتحدة ويقيد مشاركة العاملات الإنسانيات، ويضر بتنفيذ البرامج لمد يد العون للمستضعفين في اليمن، وهن النساء والفتيات أكثر الفئات تضررا.

ووصف جريفيث الأوضاع في المحافظات اليمنية بالمعقدة والمتغيرة، قائلا «رغم الجهود المبذولة إلا أننا لم نر أي تغيير ملموس»، مشيرا إلى أنه يتم العمل مع السلطات للتوصل إلى مسار مقبول نحو الأمام.

بالتواكب، أغلقت ميليشيات الحوثي شركة أنظمة الكترونية خاصة تعمل في مجال أنظمة المراقبة لمشاريع المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن.

وقالت مصادر حقوقية يمنية «إن ميليشيات الحوثي دفعت خلال اليومين الماضيين بنحو 80 عنصرا على متن دوريات عسكرية لاقتحام شركة «برودجي سيستمز»، إحدى شركاء منظمة الغذاء العالمي وقامت بنهب محتوياتها وإغلاقها.

وبحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي عمدت لاختطاف عدد كبير من موظفيها بمن فيهم مدير الشركة وإرغام الموظفين المتواجدين على التوقيع على استمارة بأن «الشركة تتبع جهات إسرائيلية»؛ وذلك لغرض الاستحواذ عليها.

وذكرت أن الميليشيات الإرهابية أغلقت الشركة، وسرحت كافة الموظفين البالغ عددهم 313 موظفا، وصادرت كافة الأجهزة المحولة والخوادم التي تحتوي على معلومات النازحين والمتضررين من حربها الغاشمة.

وتعرف شركة «برودجي سيستمز» بأن لها دورا فعالا في أوساط المجتمع والإشراف على إيصال المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية إلى النازحين في مختلف أنحاء اليمن، فضلا عن تقدم أنظمة الكترونية للمنظمات الدولية أكبرها منظمة الغذاء العالمي.

ويأتي اقتحام ميليشيات الحوثي لشركة «برودجي سيستمز» في أعقاب سلسلة انتهاكات طالت المنظمات الغذائية في مسعى لتطويعهن وتحويل المساعدات الإنسانية إلى مسلحيها بدلا عن الفقراء المستفيدين.

مشاهدات يمنية:

