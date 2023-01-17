شكرا لقرائتكم خبر العراق يتعهد بفتح آفاق التعاون مع جميع الدول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته ماضية في فتح آفاق التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي.

وجدد خلال استقباله منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، مبعوثا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، التأكيد على «قدرة القوات الأمنية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار المتحقق، بفضل التضحيات الجسام التي قُدمت على أرض العراق»، حسب بيان للحكومة العراقية.

من جانبه، أكد ماكجورك دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد داعش، وجدد التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية.

وحسب البيان، فإن ماكجورك أكد ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بمخرجات مؤتمر بغداد الثاني الذي عقد في الأردن، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطها.

وذكر، أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور واشنطن، لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين. وشهد اللقاء البحث في مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين العراقي والأمريكي.