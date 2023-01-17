شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب " توصى بتشكيل لجنة لمعاينة محطة الرى بمدينة فوة بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد على إبراهيم، طلب الإحاطة، بشأن، إهمال وزارة الموارد المائية والري بمحافظة القليوبية متابعة أعمال تطهير ورفع مخلفات رشاح ترعة الجبلاوية الفاصل بين الحوض الطويل وحوض جلال بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج محافظة القاهرة، إهمال وزارة الموارد المائية والري متابعة أعمال تطهير الرشاح البلبيسى بمنطقة مؤسسة الزكاة بحي المرج بمحافظة القاهرة.

وقال عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن دور وزارة الموارد المائية والرى تراجع فى الحفاظ على الرشاح البلبيسى وترعة الجبلاوية مما أدى إلى التعدى عليها من قبل الأهالى بصرف مخلفات الصرف الصحى عليها فضلاً عن صرف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب مخلفات خط المياه العكره عليه.

عقب شعبان محمد، مدير عام صرف القليوبية، قائلا:"جارى دراسة نقل ماسورة مخلفات خط المياه العكره إلى أقرب ماسورة صرف صحى.

عقب الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قائلا:"هناك ضرورة لتطهير رشاح البلبيسى وترعة الجبلاوية للحد من ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى وتهديدها للمنازل الواقعة بجوار الرشاح لحين إيجاد حل نهائى للرشاح البلبيسى وترعة الجبلاوية

وأوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة فى اجتماع مقبل يحضره ممثل الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بعد تشكيل لجنة من الجهاز التنفيذى وبحضور النائب مقد طلب الإحاطة لمعاينة الرشاح على الطبيعة لوضع حلول مقترحة لعرضها على اللجنة في اجتماع مقبل.

واستعرضت النائبة هالة أبو السعد، بشأن المطالبة باستبدال مغذيات الجهد المتوسط لري مدينة فوه 2،1من مغذيات هوائية إلى كابلات أرضية بمحافظة كفر الشيخ، لافتة إلى رفض مصلحة الميكانيكا والكهرباء تحويل المغذيات الهوائية الى ارضية بحجة كثرة الأعطال التي تحدث للخطوط الهوائية رغم قيامها بذلك الامر في مشروع ارض المحامين.

وكان رد وزارة الموارد المائية والري بأنه لا يجوز تنفيذ هذا المطلب لأن مدينة فوة ذات طابع أثرى هو ما يخالف الواقع العملي بالقيام بأعمال حفر وردم لتوصيل الكهرباء والمياه والغاز.

وقد عقب السيد خميس، رئيس قطاع محطات الوجه البحري وسيناء، قائلا:" لم يتم تحويل الخطوط الكهربائية الهوائية الى أرضية في مركز فوة سواء في أرض المحامين او غيرها.

وانفعلت النائبة هالة ابو السعد، مقدمة طلب الإحاطة على رد ممثلي وزارة الموارد المائية والري واكدت على انها ممثلة الدائرة بمجلس النواب وبالفعل تم تحويل الخطوط الهوائية الى أرضية.

وأوصت اللجنة، بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة بالتنسيق بين وزارتي الموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة، ومعاينة اراضي المحامين للتأكد من تحويل خطوطها من هوائية الى أرضية والعرض على اللجنة فى اجتماع مقبل.