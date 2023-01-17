شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: القطاع الخاص جزء من مكونات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالحوار الوطنى، إن القطاع الخاص جزء من مكونات الدولة المصرية، ويساعد القطاع العام على خلق فرص عمل، وتوفير سلع بجودة أحسن وسعر أفضل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن القطاع الخاص على مدار عقود دخل فى استثمارات كبرى وحقق فيها نجاح كبير كقطاع الحديد والصلب، معقبا :"الاستثمار العام والخاص يخدم المواطن المصري.. والمستثمر المحلى كان خايف من المستثمر الأجنبى، ولكن الدولة تدخلت وحلت هذه المشكلة".

وتابع :"البنية التحتية فى الطرق والموانى فرقت فى جذب الاستثمار.. ومصر لديها مزايا عديدة فى الطرق، وتعتبر الأولى على أفريقيا، ونطمح أن نبقى فى المركز الأول عربيا"، مؤكدا :"خروج البضائع من الموانئ هيدخل لينا عملة صعبة.. والعشرة مليار دولار عملوا فرق كبير جدا بالسوق.. والإفراج عن المواد الخام والسلع بالموانئ ساعد فى تدفقات حوالى 1.5 مليار دولار في البورصة".

وأوضح : "بالرغم من توفير البنك المركزى 2 مليار دولار فى اليومين الماضيين ولكن الأزمة موجودة حتى الآن بسبب جميع المواد الخام والسلع المتواجدة فى الموانئ ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن".

من جانبه، قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: "الدولة لن تترك أصل من أصولها، ولكن تعمل على استيراد الفكر والتكنولوجيا لتطوير القطاعات".

ويواصل الحياة اليوم سلسلة حلقاته عن الحوار الوطني.. وآخر الاستعدادات لانطلاق الحوار بعد الاتفاق على القضايا وأسماء الشخصيات المشاركة.. وما هي القضايا الاقتصادية التي سيتم مناقشتها بداية من وثيقة سياسة ملكية الدولة وجهود تشجيع الاستثمار المحلي للقطاع الخاص والأجنبي مرورا بقضايا التضخم وارتفاع الأسعار.