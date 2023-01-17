شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توصى الجمعيات الأهلية بمنع تصوير المستفيدين أثناء بحث حالات المستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واستعرضت النائبة هيام الطباخ، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، مؤكدة على ضرورة التشديد ومنع الجمعيات الأهلية من تصوير أهلنا من المستفيدين أثناء عمليات بحث حالات المستحقين منهم ، أو توزيع التدخلات العينية أو أثناء الاحتفالات الخيرية، والاكتفاء بإبراز الحدث والضيوف والمنظمين والمتطوعين، مع منع البث المباشر تماماً والفيديوهات التي يظهر فيها المستفيدين حفاظاً علي خصوصية أهلنا ووقف المتاجرة باحتياجاتهم وتعزيز قيم التعاون والأخوة، وحظر الجمعية التي تخالف ذلك.

وكان رد وزارة التضامن الاجتماعي على طلب الإحاطة بأنه هناك منشور تم إرساله لمديري مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية لتنفيذ ما جاء بالمنشور تنفيذا في شأن طلب النائبة هيام الطباخ، إلا أن اللجنة اعترضت على هذا الرد وطلبت بإعادة صياغته مرة أخرى، بفرض إجراءات رادعه بقرار من وزارة التضامن بعد الرجوع لقانون العقوبات على الجمعية التي تظهر صورة المستفيد.

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعي بأن يكون هذا المنشور إلزامي ويتم إرسالها لمديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات كل ثلاثة أشهر.