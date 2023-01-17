بدء محاكمة رئيس الأمن السابق ومكافح المخدرات في المكسيك

يخضع الرجل الذي كان في يوم من الأيام المسؤول الأمني الأعلى في المكسيك، والمسؤول عن مكافحة عصابات المخدرات للمحاكمة بتهمة قبوله رشاوى بملايين الدولارات، مقابل مساعدة منظمة سينالوا كارتل القوية في نقل المخدرات وتجنب أعضائها.

واشتهر جينارو غارسيا لونا بكونه وزير الأمن السابق الغامض والمتشدد في عهد الرئيس السابق فيليبي كالديرون، الذي قاد الحرب الدموية على العصابات بين عامي 2006 و2012.

عشرات الملايين

ويزعم المدعون العامون في الولايات المتحدة أنه كان وقحًا للغاية، لدرجة أنه قبل عشرات الملايين من الدولارات، وتشمل الأدلة ضده قسائم الرواتب، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت من وظائف رسمية أو استشارية للقطاع الخاص أو مدفوعات كارتل أو رشاوى أخرى.

ويقولون إنه استمر في العيش على عائداته غير المشروعة حتى بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة، حيث تم اعتقاله في عام 2019، رغم أن الدفاع قال إنه رجل أعمال شرعي. وكان من المقرر أن يبدأ اختيار هيئة المحلفين.

رشوة الشرطة

ويمكن أن تكشف القضية العوامل الداخلية لكيفية تمكن الكارتلات المكسيكية من العمل بشكل علني لفترة طويلة: من خلال رشوة الشرطة والجيش المكسيكيين حتى الرتب العليا.

«لعقود من الزمان، سعت النخبة السياسية في المكسيك، من جميع الأحزاب، بأي وسيلة إلى محاكمة وزراء الأمن والجنرالات، وقادة الشرطة ووزراء الداخلية، والمسؤولين رفيعي المستوى وسجنهم في المكسيك، كل ذلك لتجنب إعطائهم معلومات عن العلاقات بين عصابات المخدرات والسياسيين»، وقال المحلل الأمني المكسيكي ديفيد سوسيدو. «محاكمة غارسيا لونا في الولايات المتحدة تخرج عن هذا النمط».

رحب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالمحاكمة المتوقع أن تلقي الضوء على الفساد في إدارة كالديرون، الذي يتهمه الرئيس بسرقة الرئاسة في عام 2006.

لكن لوبيز أوبرادور نفسه كافح بشدة لتجنب محاكمة وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال سلفادور سيينفويغوس، بتهم مماثلة في عام 2020، وهدد في مرحلة ما بطرد عملاء إدارة مكافحة المخدرات من المكسيك، ما لم تتم إعادة الجنرال، وهو ما كان عليه.

جرعة زائدة

وبدأت المحاكمة بعد أيام فقط من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع لوبيز أوبرادور في مكسيكو سيتي. وتعهدت الحكومتان بمواصلة التعاون ضد عصابات المخدرات، لا سيما ضد بلاء مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية، التي ساهمت في وفاة أكثر من 107 آلاف بجرعة زائدة من المخدرات في الولايات المتحدة في عام 2021.

قالت آنا فانيسا كارديناس، محللة الأمن الدولي في Anahuac الجامعة، في إشارة إلى حزب العمل الوطني المحافظ بزعامة كالديرون، قد يواجه عقودا في السجن إذا أدين.

تطورات أخرى:

لم يكن غارسيا لونا أول مسؤول مكسيكي رفيع يُقبض عليه لتورطه مع مهربي المخدرات.

تم تعيين الجنرال خيسوس جوتيريز ريبولو قيصر المخدرات في المكسيك من قبل الرئيس إرنستو زيديلو في عام 1996.

تم القبض عليه في العام التالي بعد أن اكتشف أنه كان يعيش في شقة فاخرة يملكها زعيم عصابة خواريز، أمادو كاريلو فوينتيس.