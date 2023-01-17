الصومال.. الجيش يحرر ثالث مدينة من قبضة حركة الشباب خلال يومين

أعلنت السلطات الصومالية، صباح اليوم الثلاثاء، استعادة الجيش مدينة عيل طير، في إقليم جلجدود وسط البلاد من قبضة مقاتلي حركة "الشباب" المتمردة، وهي الثالثة في غضون يومين.



وأكد وزير الدفاع في الحكومة الفيدرالية عبد القادر محمد نور، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن الجيش الوطني تمكن من تحرير منطقة عيل طير من قبضة مسلحي حركة الشباب، بالتعاون مع مسلحي العشائر.



وقال عبد القادر نور إن تحرير المدينة يمثل "فرحة أخرى للشعب الصومالي وهزيمة ساحقة للمليشيات".



وحرّر الجيش الصومالي ومسلحون من العشائر، أمس الاثنين، مدينة حررطيري، الواقعة في إقليم جلجدود، من قبضة مسلحي "حركة الشباب"، بعد 15 عاماً من سيطرة حركة الشباب عليها.



وقال وزير الدفاع الصومالي، في تدوينة على موقع "فيسبوك"، إن الجيش الصومالي تمكن اليوم من دخول مدينة حررطيري وطرد مسلحي الحركة منها.



وبحسب مراقبين، إن سقوط المدن الساحلية يمهّد الطريق لانسحاب حركة الشباب من المدن الواقعة في وسط وشمال شرق الصومال، ويجبرها على اللجوء إلى المدن الجنوبية ذات الغابات الكثيفة والأراضي الزراعية.



ومنذ يوليو/ تموز الماضي، يشن الجيش ومسلحو عشائر وسط البلاد عمليات عسكرية على الحركة، وأعلنت السلطات استعادة السيطرة على مدن عديدة ومقتل مئات من مسلحي "الشباب".



ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً مع حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.



(وكالات)