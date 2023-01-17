شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح على دكة البدلاء.. مفاجآت في تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا دقائق معدودة عن انطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره فريق وولفرهامبتون، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-2023.

وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات دور الـ 64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2022-2023.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيليهير.

الدفاع: ميلنر، جوميز، إبراهيما كوناتي، كونستانتينوس تسيميكاس.

الوسط: نابي كيتا، بايشيتش، هارفي إليوت، تياجو.

الهجوم: كودي جاكبو، كارفاليو.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد

وتقام أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم الثلاثاء عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.