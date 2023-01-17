شكرا لقرائتكم خبر عن 42 حزبا يوجهون تحية وتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطنى.. تيسير مطر : نقدر جهودكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا مساء اليوم بمقر حزب إرادة جيل لاختيار الشخصيات التي من المقرر أن تشارك بجلسات الحوار الوطني.

ووجه التحالف تحية لمجلس أمناء الحوار الوطني وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا نقدر لكل قيادات مجلس أمناء الحوار الوطني جهدهم المبذول في القضايا المطروحه على مائدة الحوار الوطنى، معلنا دعم أحزاب التحالف الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطنى على الجهد الكبير المبذول للاعداد لمؤتمر الحوار الوطنى وضمان نجاحه لمصلحه مصر والمواطنين المصريين.

وأعلن تيسير مطر ترشيحات احزاب التحالف للمشاركة في الحوار الوطنى، مضيفا: "نساند ونقدر عمل وأداء منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وجميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لهم منا كل الشكر والتقدير والدعم.

وأشار النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية أن التحالف يدخل هذا الحوار ككيان سياسى هدفه مصلحة مصر تنفيذا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لهذا الحوار.

وقال النائب تيسير مطر: "نتطلع إلى أن ان يكون الحوار بين أفكار وليس بين أشخاص وتكتلات حتى ينجح الحوار الوطنى وأن يكون جميع المشاركين على مستوى المسئولة".